Huntington Ingalls Industries, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Grande giornata per il principale costruttore di navi militari negli Stati Uniti, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,60%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Huntington Ingalls Industries rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Huntington Ingalls Industries è in rafforzamento con area di resistenza vista a 361,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 343,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 378,9.

