Huntington Ingalls Industries, prevale lo scenario rialzista a New York

principale costruttore di navi militari negli Stati Uniti

S&P-500

Huntington Ingalls Industries

Huntington Ingalls Industries

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,60%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 361,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 343,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 378,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)