Huntington Ingalls Industries, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Grande giornata per il principale costruttore di navi militari negli Stati Uniti
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,60%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Huntington Ingalls Industries
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Huntington Ingalls Industries
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 361,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 343,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 378,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)