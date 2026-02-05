Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 18:40
24.744 -0,59%
Dow Jones 18:40
49.187 -0,63%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

Male Huntington Ingalls Industries sul mercato azionario di New York

Si muove in perdita il principale costruttore di navi militari negli Stati Uniti, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 10,36% sui valori precedenti.
