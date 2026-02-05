Milano
17:35
45.820
-1,75%
Nasdaq
18:40
24.744
-0,59%
Dow Jones
18:40
49.187
-0,63%
Londra
17:35
10.309
-0,90%
Francoforte
17:35
24.491
-0,46%
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 18.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Male Huntington Ingalls Industries sul mercato azionario di New York
Male Huntington Ingalls Industries sul mercato azionario di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
05 febbraio 2026 - 18.00
Si muove in perdita il
principale costruttore di navi militari negli Stati Uniti
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 10,36% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: spinge in avanti Huntington Ingalls Industries
New York: pioggia di acquisti su Huntington Ingalls Industries
New York: Huntington Ingalls Industries in forte discesa
Male LyondellBasell Industries sul mercato azionario di New York
Argomenti trattati
Stati Uniti
(128)
Titoli e Indici
Huntington Ingalls Industries
-10,17%
Altre notizie
Male Hewlett Packard Enterprise sul mercato azionario di New York
Male T.RowePrice sul mercato azionario di New York
Male Dollar Tree sul mercato azionario di New York
Male Invitation Homes sul mercato azionario di New York
Male Paypal sul mercato azionario di New York
New York: si concentrano le vendite su Huntington Bancshares
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto