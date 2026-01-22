Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 19:52
25.553 +0,89%
Dow Jones 19:52
49.511 +0,88%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

New York: giornata depressa per Huntington Bancshares

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo bancario statunitense, che passa di mano con un calo del 3,25%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Huntington Bancshares evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Huntington Bancshares rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Huntington Bancshares è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,51 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,73. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 19,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
