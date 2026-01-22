New York: giornata depressa per Huntington Bancshares

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo bancario statunitense
, che passa di mano con un calo del 3,25%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Huntington Bancshares
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Huntington Bancshares
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Huntington Bancshares
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,51 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,73. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 19,29.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)