New York: Huntington Ingalls Industries in forte discesa

(Teleborsa) - Retrocede molto il principale costruttore di navi militari negli Stati Uniti
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,57%.
L'andamento di Huntington Ingalls Industries
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Huntington Ingalls Industries
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 400,4 USD. Primo supporto visto a 345,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 320,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)