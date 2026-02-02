FinecoBank, S&P Global Ratings conferma rating a "BBB+" e migliora outlook a positivo

FinecoBank

(Teleborsa) -ha fatto sapere che l’agenziaha confermato ila "" e quello aad, migliorando l’da stabile.L’agenzia di rating sottolinea che Fineco è un "sia sul livello di liquidità che di capitale. Con unoltre il 900%, Fineco può far leva sul suo ammontare estremamente elevato di asset liquidi e, grazie al suo stato patrimoniale, può far fronte senza difficoltà a deflussi di liquidità in condizioni di stress. Consideriamo quindi la liquidità come un punto di forza per Fineco".Nel comunicato di S&P Global Ratings si legge inoltre che "le robustedi ricavi, un cost of risk molto basso e una forte efficienza sui costi continueranno a sostenere" l'di Fineco.