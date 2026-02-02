FinecoBank, S&P Global Ratings conferma rating a "BBB+" e migliora outlook a positivo

(Teleborsa) - FinecoBank
ha fatto sapere che l’agenzia S&P Global Ratings
ha confermato il rating a lungo termine
a "BBB+
" e quello a breve termine
ad A-2
, migliorando l’outlook
a positivo
da stabile.
L’agenzia di rating sottolinea che Fineco è un "outlier positivo
sia sul livello di liquidità che di capitale. Con un liquidity coverage ratio
oltre il 900%, Fineco può far leva sul suo ammontare estremamente elevato di asset liquidi e, grazie al suo stato patrimoniale, può far fronte senza difficoltà a deflussi di liquidità in condizioni di stress. Consideriamo quindi la liquidità come un punto di forza per Fineco".
Nel comunicato di S&P Global Ratings si legge inoltre che "le robuste prospettive
di ricavi, un cost of risk molto basso e una forte efficienza sui costi continueranno a sostenere" l'affidabilità creditizia
di Fineco.