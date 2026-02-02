Milano 17:35
FinecoBank, S&P Global Ratings conferma rating a "BBB+" e migliora outlook a positivo

(Teleborsa) - FinecoBank ha fatto sapere che l’agenzia S&P Global Ratings ha confermato il rating a lungo termine a "BBB+" e quello a breve termine ad A-2, migliorando l’outlook a positivo da stabile.

L’agenzia di rating sottolinea che Fineco è un "outlier positivo sia sul livello di liquidità che di capitale. Con un liquidity coverage ratio oltre il 900%, Fineco può far leva sul suo ammontare estremamente elevato di asset liquidi e, grazie al suo stato patrimoniale, può far fronte senza difficoltà a deflussi di liquidità in condizioni di stress. Consideriamo quindi la liquidità come un punto di forza per Fineco".

Nel comunicato di S&P Global Ratings si legge inoltre che "le robuste prospettive di ricavi, un cost of risk molto basso e una forte efficienza sui costi continueranno a sostenere" l'affidabilità creditizia di Fineco.
