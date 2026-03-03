Milano 17:22
44.389 -4,09%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:22
10.461 -2,96%
Francoforte 17:22
23.715 -3,75%

IREN scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

Si muove in perdita l'utility emiliana, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,69% sui valori precedenti.
