Londra: andamento negativo per DCC

(Teleborsa) - Rosso per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite
, che sta segnando un calo del 3,30%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DCC
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di DCC
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 49,36 sterline. Primo supporto visto a 47,48. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 46,84.
