New York: amplia il rialzo Stanley Black & Decker

(Teleborsa) - Effervescente l'azienda attiva nella produzione di utensili
, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,17%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Stanley Black & Decker
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,06%, rispetto a +0,53% dell'indice del basket statunitense
).
Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Stanley Black & Decker
restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 77,94 USD. Il supporto più immediato è stimato a 76,28. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 75,33, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)