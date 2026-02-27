Morgan Stanley alza il target sul KOSPI a 6.500 punti

(Teleborsa) - Morgan Stanley
ha rivisto al rialzo l'obiettivo di fine 2026 per l'indice KOSPI
, il benchmark della borsa della Corea del Sud
, citando un rafforzamento del momentum degli utili, il miglioramento della domanda interna e il progresso delle riforme.
La banca d'affari ha innalzato il target dello scenario base a 6.500 punti
(rispetto ai precedenti 5.200) e ha portato lo scenario "bull" (ottimistico) a 7.500 punti da 6.000.
L'upgrade
riflette aspettative di utili più forti: Morgan Stanley assume ora una crescita dell'utile per azione (EPS) di circa il 78%, contro il precedente 60%, supportata principalmente dal settore tecnologico
.