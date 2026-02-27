Milano 15:32
Morgan Stanley alza il target sul KOSPI a 6.500 punti

(Teleborsa) - Morgan Stanley ha rivisto al rialzo l'obiettivo di fine 2026 per l'indice KOSPI, il benchmark della borsa della Corea del Sud, citando un rafforzamento del momentum degli utili, il miglioramento della domanda interna e il progresso delle riforme.

La banca d'affari ha innalzato il target dello scenario base a 6.500 punti (rispetto ai precedenti 5.200) e ha portato lo scenario "bull" (ottimistico) a 7.500 punti da 6.000.

L'upgrade riflette aspettative di utili più forti: Morgan Stanley assume ora una crescita dell'utile per azione (EPS) di circa il 78%, contro il precedente 60%, supportata principalmente dal settore tecnologico.
