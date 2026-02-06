Milano 17:35
45.877 +0,13%
Nasdaq 18:42
24.981 +1,76%
Dow Jones 18:42
49.881 +1,99%
Londra 17:40
10.370 +0,59%
Francoforte 17:35
24.721 +0,94%

Perde First Solar sul mercato di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che soffre con un calo del 6,20%.

Lo scenario su base settimanale di First Solar rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 212,7 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 231,8. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 250,9.

