Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:23
25.460 +0,45%
Dow Jones 21:23
48.375 +0,50%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Oro: 4.434,21 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.434,21 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.434,21 dollari l'oncia (+2,21%) alle 19:30.
Condividi
```