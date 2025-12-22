Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:24
25.458 +0,44%
Dow Jones 21:24
48.379 +0,51%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Parigi: andamento negativo per Stellantis

Migliori e peggiori
Parigi: andamento negativo per Stellantis
(Teleborsa) - Retrocede la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con un ribasso dell'1,85%.

Lo scenario su base settimanale di Stellantis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo di Stellantis confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9,87 Euro con primo supporto visto a 9,64. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```