Parigi: andamento negativo per Stellantis

(Teleborsa) - Retrocede la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, con un ribasso dell'1,85%.
Lo scenario su base settimanale di Stellantis
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di medio periodo di Stellantis
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9,87 Euro con primo supporto visto a 9,64. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
