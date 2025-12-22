Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:25
25.453 +0,42%
Dow Jones 21:25
48.377 +0,50%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Piazza Affari: il comparto telecomunicazioni in Italia in forte discesa

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il comparto telecomunicazioni in Italia in forte discesa
Profondo rosso per l'indice del settore telecomunicazioni, che retrocede a 10.773,64 punti, in netto calo del 2,29%.
Condividi
```