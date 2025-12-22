Praexidia pronta al debutto a Piazza Affari a inizio gennaio

Genenta Science

(Teleborsa) - Prosegue il cammino verso Piazza Affari di, che(EGM PRO), il mercato di Borsa Italiana per le società che desiderano accedere con maggiore gradualità al mercato. L'ammissione è sempre prevista il 30 dicembre 2025, con la campanella a Palazzo Mezzanotte nei primi giorni dell'anno nuovo. Banca Investis è l'Euronext Growth Advisor (EGA).La società, che ha ambiziosi piani per diventare unaper l'interesse nazionale (anche contemplati dal Decreto Golden Power), sta procedendo con una quotazione tecnica in cui ha raccolto 160 mila euro (interamente in aumento di capitale, di cui 110 mila euro sottoscritti da Pierluigi Paracchi attraverso la società Mofta Dome), per una capitalizzazione al debutto di 205.450 euro (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni).Il capitale sociale è composto 20.545, di cui 16.000 di nuova emissione (10 euro per azione). Sono presenti anche 2.057alle negoziazioni, che danno diritto a 10 voti per ciascuna azione, per un totale pari al 50,03% dei diritti di voto complessivi. È inoltre previsto unvolto a preservare la percentuale di diritti di voto attribuiti alle azioni a voto plurimo in caso di aumenti di capitale. In particolare, tale meccanismo stabilisce che, in caso di aumento di capitale sociale a pagamento, il titolare delle azioni a voto plurimo ha diritto ad essere assegnatario, a titolo gratuito e senza obbligo di ulteriore conferimento, di un numero di azioni a voto plurimo di nuova emissione tale da mantenere invariata la percentuale di diritti di voto detenuta immediatamente prima dell'aumento di capitale.Per quanto riguarda le, dopo l'ammissione Mofta Dome (società detenuta interamente da Pierluigi Paracchi) sarà al 75,66% e il mercato al 24,34%; per quanto riguarda i, Mofta Dome sarà al 37,81%, Fondazione Praexidia al 50,03% e il mercato al 12,16%.Ilè composto da Pierluigi Paracchi (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato) e Giacomo Antonio Paracchi (Consigliere). Pierluigi Paracchi è anche fondatore e CEO di, biotech italiana quotata al Nasdaq che sta sviluppando terapie geniche contro tumori solidi.