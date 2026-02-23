Milano 16:41
Piazza Affari: frazionale rialzo per l'indice dei titoli bancari in Italia

Piazza Affari: frazionale rialzo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Il Comparto bancario a Piazza Affari fa un piccolo salto in avanti dello 0,69%, portandosi a 35.116,99 punti.
