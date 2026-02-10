Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:42
25.292 +0,09%
Dow Jones 18:42
50.394 +0,51%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Piazza Affari: movimento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: movimento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Si muove in retromarcia il comparto bancario a Piazza Affari, che scivola a 36.080,47 punti.
Condividi
```