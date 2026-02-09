EGM, 1 IPO e 5 aumenti di capitale a gennaio. Tengono i volumi

(Teleborsa) - L'EGM (Euronext Growth Milan) si affaccia al 2026 "in punta di piedi
, guardando con cautela a un contesto di incertezza macroeconomica e geopolitica, alimentata dal riacutizzarsi delle tensioni transatlantiche tra Stati Uniti e Unione Europea, dalle minacce di dazi selettivi e dal conseguente ritorno di una dinamica risk-off sui mercati globali". Lo afferma l'Ufficio Studi di Integrae SIM nella nuova pubblicazione mensile dedicata al mercato EGM.
Il listino di Piazza Affari registra una performance positiva pari a +1,8%
, segnando un inizio di anno più ottimista rispetto al -1,0% registrato nel mese di gennaio 2025. L'andamento positivo è condiviso anche da STAR (+1,2% vs +4,1%) e EXM (+1,3% vs +6,7%) che però avevano performato meglio nel gennaio dello scorso anno.
Sul fronte del mercato primario
, gennaio 2026 si caratterizza per un'attività piuttosto limitata
. Nel periodo si registra una sola IPO sul mercato EGM - PRO: Praexidia Industrie Strategiche
, aggregatore industriale nei settori della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, è sbarcata sul segmento PRO, con una raccolta pari a 0,16 milioni di euro e una capitalizzazione complessiva di 0,23 milioni di euro, mentre nessuna nuova ammissione si è registrata su STAR e EXM.
Parallelamente, si sono osservati sul listino EGM 3 delisting
(ALA, Palingeo e Spindox), per una capitalizzazione di mercato complessiva pari a 450,76 milioni di euro, riconducibili a operazioni di OPA. Al netto di queste operazioni, il numero di società quotate sull'EGM al 31 gennaio 2026 si attesta a 210 unità, con una capitalizzazione complessiva pari a 10,83 miliardi di euro
, rispetto alle 212 società di fine dicembre.
L'attività di raccolta di capitale rimane significativa
: nel solo mese di gennaio 2026 sono stati deliberati 5 aumenti di capitale
sul mercato EGM (ABB, in opzione e riservati) per complessivi 8,71 milioni di euro, a conferma del ruolo del listino come canale efficace di finanziamento per la crescita e il rafforzamento delle PMI italiane quotate. Le società interessate da AuCap sono Creactives
, Confinvest
, Smart Capital
, Haiki+
e AATech
. Inoltre, sia i volumi che il turnover a gennaio 2026 evidenziano una buona tenuta dell'attività di mercato.
In termini di performance, l'EGM ha visto un buon andamento delle società del comparto Real Estate
, il quale registra la migliore performance sull'EGM a gennaio 2026 (+8,0%), segnando un cambio di direzione rispetto a gennaio 2025, quando il settore più performante era la Technology (+1,5%). I multipli, calcolati al 31 gennaio 2026, confermano un contesto di sostanziale consolidamento delle valutazioni
: l'EV/ Sales mediano si attesta a 1,2x, mentre EV/EBITDA (7,7x), EV/EBIT (13,5x) e P/E (19,3x) registrano un incremento.