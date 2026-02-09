EGM, 1 IPO e 5 aumenti di capitale a gennaio. Tengono i volumi

Praexidia Industrie Strategiche

(Teleborsa) - L', guardando con cautela a un contesto di incertezza macroeconomica e geopolitica, alimentata dal riacutizzarsi delle tensioni transatlantiche tra Stati Uniti e Unione Europea, dalle minacce di dazi selettivi e dal conseguente ritorno di una dinamica risk-off sui mercati globali". Lo afferma l'Ufficio Studi di Integrae SIM nella nuova pubblicazione mensile dedicata al mercato EGM.Il listino di Piazza Affari registra una, segnando un inizio di anno più ottimista rispetto al -1,0% registrato nel mese di gennaio 2025. L'andamento positivo è condiviso anche da STAR (+1,2% vs +4,1%) e EXM (+1,3% vs +6,7%) che però avevano performato meglio nel gennaio dello scorso anno.Sul fronte del, gennaio 2026 si caratterizza per un'. Nel periodo si registra una sola IPO sul mercato EGM - PRO:, aggregatore industriale nei settori della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, è sbarcata sul segmento PRO, con una raccolta pari a 0,16 milioni di euro e una capitalizzazione complessiva di 0,23 milioni di euro, mentre nessuna nuova ammissione si è registrata su STAR e EXM.Parallelamente, si sono osservati sul listino EGM(ALA, Palingeo e Spindox), per una capitalizzazione di mercato complessiva pari a 450,76 milioni di euro, riconducibili a operazioni di OPA. Al netto di queste operazioni, il numero di società quotate sull'EGM al 31 gennaio 2026 si attesta a 210 unità, con una, rispetto alle 212 società di fine dicembre.L'attività di: nel solo mese di gennaio 2026 sono stati deliberatisul mercato EGM (ABB, in opzione e riservati) per complessivi 8,71 milioni di euro, a conferma del ruolo del listino come canale efficace di finanziamento per la crescita e il rafforzamento delle PMI italiane quotate. Le società interessate da AuCap sono. Inoltre, sia i volumi che il turnover a gennaio 2026 evidenziano una buona tenuta dell'attività di mercato.In termini di performance, l'EGM ha visto un, il quale registra la migliore performance sull'EGM a gennaio 2026 (+8,0%), segnando un cambio di direzione rispetto a gennaio 2025, quando il settore più performante era la Technology (+1,5%). I multipli, calcolati al 31 gennaio 2026, confermano un: l'EV/ Sales mediano si attesta a 1,2x, mentre EV/EBITDA (7,7x), EV/EBIT (13,5x) e P/E (19,3x) registrano un incremento.