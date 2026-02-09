Milano 17:16
EGM, 1 IPO e 5 aumenti di capitale a gennaio. Tengono i volumi

Il report di Integrae SIM

(Teleborsa) - L'EGM (Euronext Growth Milan) si affaccia al 2026 "in punta di piedi, guardando con cautela a un contesto di incertezza macroeconomica e geopolitica, alimentata dal riacutizzarsi delle tensioni transatlantiche tra Stati Uniti e Unione Europea, dalle minacce di dazi selettivi e dal conseguente ritorno di una dinamica risk-off sui mercati globali". Lo afferma l'Ufficio Studi di Integrae SIM nella nuova pubblicazione mensile dedicata al mercato EGM.

Il listino di Piazza Affari registra una performance positiva pari a +1,8%, segnando un inizio di anno più ottimista rispetto al -1,0% registrato nel mese di gennaio 2025. L'andamento positivo è condiviso anche da STAR (+1,2% vs +4,1%) e EXM (+1,3% vs +6,7%) che però avevano performato meglio nel gennaio dello scorso anno.

Sul fronte del mercato primario, gennaio 2026 si caratterizza per un'attività piuttosto limitata. Nel periodo si registra una sola IPO sul mercato EGM - PRO: Praexidia Industrie Strategiche, aggregatore industriale nei settori della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, è sbarcata sul segmento PRO, con una raccolta pari a 0,16 milioni di euro e una capitalizzazione complessiva di 0,23 milioni di euro, mentre nessuna nuova ammissione si è registrata su STAR e EXM.

Parallelamente, si sono osservati sul listino EGM 3 delisting (ALA, Palingeo e Spindox), per una capitalizzazione di mercato complessiva pari a 450,76 milioni di euro, riconducibili a operazioni di OPA. Al netto di queste operazioni, il numero di società quotate sull'EGM al 31 gennaio 2026 si attesta a 210 unità, con una capitalizzazione complessiva pari a 10,83 miliardi di euro, rispetto alle 212 società di fine dicembre.

L'attività di raccolta di capitale rimane significativa: nel solo mese di gennaio 2026 sono stati deliberati 5 aumenti di capitale sul mercato EGM (ABB, in opzione e riservati) per complessivi 8,71 milioni di euro, a conferma del ruolo del listino come canale efficace di finanziamento per la crescita e il rafforzamento delle PMI italiane quotate. Le società interessate da AuCap sono Creactives, Confinvest, Smart Capital, Haiki+ e AATech. Inoltre, sia i volumi che il turnover a gennaio 2026 evidenziano una buona tenuta dell'attività di mercato.

In termini di performance, l'EGM ha visto un buon andamento delle società del comparto Real Estate, il quale registra la migliore performance sull'EGM a gennaio 2026 (+8,0%), segnando un cambio di direzione rispetto a gennaio 2025, quando il settore più performante era la Technology (+1,5%). I multipli, calcolati al 31 gennaio 2026, confermano un contesto di sostanziale consolidamento delle valutazioni: l'EV/ Sales mediano si attesta a 1,2x, mentre EV/EBITDA (7,7x), EV/EBIT (13,5x) e P/E (19,3x) registrano un incremento.
