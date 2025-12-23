Milano 15:30
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

La giornata del 22 dicembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha terminato in calo a 8.121,1.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del CAC 40. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8.152,9, con il supporto più immediato individuato in area 8.087,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8.054,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
