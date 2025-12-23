Milano
22-dic
44.594
0,00%
Nasdaq
22-dic
25.462
+0,46%
Dow Jones
22-dic
48.363
+0,47%
Londra
22-dic
9.866
0,00%
Francoforte
22-dic
24.284
0,00%
Martedì 23 Dicembre 2025, ore 07.28
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,04%
SSE a 3.930,86 punti
In breve
,
Finanza
23 dicembre 2025 - 06.08
Indice SSE +1,04% a quota 3.930,86 all'apertura pomeridiana.
Condividi
Argomenti trattati
SSE
(485)
