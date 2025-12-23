Commissione UE modifica gli orientamenti sugli aiuti di Stato nell'ambito del sistema ETS

(Teleborsa) - Laha adottato unanel contesto del sistema dipost-2021 (sistema ETS). Come annunciato nel Piano d'azione per l'industria chimica europea, la modifica affronta il crescente rischio di ri-localizzazione delle emissioni di carbonio per ulteriori industrie ad alta intensità energetica, dovuto al continuo aumento dei costi delle emissioni nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE negli ultimi anni. L', incentivandone al contempo la decarbonizzazione, si legge in una nota dell'esecutivo UE.Gli orientamenti sugli aiuti di Stato nell'ambito del sistema ETS mirano a ridurre il, che si verifica quando le aziende trasferiscono la produzione in paesi extra-UE con vincoli di emissione più deboli o quando i prodotti dell'UE vengono sostituiti da importazioni a maggiore intensità di carbonio. Ciòa livello globale. Le Linee Guida sugli aiuti di Stato ETS consentono agli Stati membri di compensare i settori esposti a un rischio effettivo di ri-localizzazione delle emissioni di carbonio per una parte degli elevati prezzi dell'elettricità derivanti dall'effetto dei prezzi del carbonio sui costi di produzione dell'elettricità (i cosiddetti "costi indiretti delle emissioni").L'aumento sostenuto dei costi delle emissioni dall'adozione delle Linee Guida sugli aiuti di Stato ETS nel 2020 ha aumentato significativamente il rischio di ri-localizzazione delle emissioni di carbonio per i settori esposti alla concorrenza internazionale, ma che. In tale contesto, è importante garantire che il meccanismo di compensazione indiretta ETS rimanga equo ed efficiente, mantenendo un'efficace protezione per alcuni settori contro la ri-localizzazione delle emissioni di carbonio, preservandone al contempo gli incentivi a investire nella decarbonizzazione. Per garantire parità di condizioni, le Linee Guida sugli aiuti di Stato ETS stabiliscono le condizioni in base alle quali gli aiuti previsti dalle presenti Linee Guida. In particolare, tale cumulo non deve comportare il superamento dell'intensità massima o dell'importo massimo dell'aiuto applicabile all'aiuto ai sensi delle Linee Guida sugli aiuti di Stato ETS.In questo contesto, la Commissione ha adottato le seguenti modifiche agli attuali orientamenti sugli aiuti di Stato nell'ambito del sistema ETS: l'estensione dell'elenco dei settori industriali ammissibili alla compensazione per. Tra questi rientrano la produzione di prodotti chimici organici e alcune attività nei settori della ceramica, del vetro e delle batterie; unper i settori già ammissibili prima della modifica, per tener conto del loro maggiore rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; la possibilità per gli Stati membri di notificare i settori o i sottosettori non inclusi nell'elenco modificato dei settori ammissibili, se possono dimostrare che sono effettivamente a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; l', tra l'altro investendo una quota degli aiuti in progetti che contribuiscono a ridurre i costi del sistema elettrico.per il periodo 2026-2030, sulla base dei dati più recenti disponibili. I fattori di emissione di CO2 riflettono il contenuto di emissioni di CO2 dei combustibili fossili utilizzati per la produzione di energia elettrica in una determinata area geografica e vengono utilizzati per determinare l'importo della compensazione. La modifica consente agli Stati membri di applicare una transizione graduale dal 2026 al 2030, laddove la riduzione del fattore di emissione regionale massimo applicabile rispetto al fattore precedente per il periodo 2021-2025 sia particolarmente significativa.