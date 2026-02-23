Aedes chiude in anticipo l’offerta in Borsa: venduti tutti i diritti inoptati

Aedes

(Teleborsa) - Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni, (), rende noto che, con riferimento all’aumento di capitale in opzione eseguito dal Consiglio di amministrazione in data 14 e 28 gennaio 2026 in forza di delibera assembleare assunta in data 18 novembre 2025, nel corso della prima seduta dell’offerta sul mercato regolamentato Euronext Milan dei diritti di opzione rimasti inoptatinell’ambito dell’AuCap (l’“Offerta in Borsa”), risultanonon esercitati nel periodo di offerta in opzione (i “Diritti Inoptati”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 2.717.112 nuove azioni Aedes, pari al 2,83% circa del totale delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’AuCap.I Diritti Inoptati, spiega una nota, saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli Spa (ora Euronext Securities Milan) e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle nuove azioni Aedes al prezzo di Euro 0,052 cadauna, nel rapporto di n. 3 nuove azioni Aedes ogni n. 1 Diritto Inoptato acquistato.L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle relative nuove azioni Aedes dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata, i quali saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 (fuso orario italiano) del 24 febbraio 2026.Lesottoscritte nell’ambito dell’Offerta in Borsa saranno accreditate al termine della giornata contabile del 24 febbraio 2026 e rese disponibili sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata in pari data.