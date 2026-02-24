Ucraina, UniCredit: sostegno europeo aumentato del 60% nel 2025: vale lo 0,2-0,3% del PIL

UniCredit

(Teleborsa) - Mentre laentra nel suo quinto anno, l'. Lo fanno notare gli strategist diin una ricerca sul tema. Tuttavia, gli aiuti militari sono arrivati ??principalmente da pochi paesi donatori dell'Europa settentrionale e occidentale, mentre il sostegno finanziario e umanitario è stato guidato dalle istituzioni dell'UE.Mentre gli aiuti statunitensi si sono praticamente congelati nel 2025 sotto la presidenza di Donald Trump, i donatori europei hanno aumentato il loro sostegno e sono riusciti a mantenere il volume totale degli aiuti sostanzialmente stabile. Il sostegno europeo, sia militare che non militare (finanziario e umanitario), è aumentato di circa il 60% su base annua nel 2025, raggiungendo un totale di oltre 60 miliardi di euro (al netto dell'inflazione). Ciò rappresenta comunque unaDietro i dati principali europei più elevati si sono verificati, si legge nella nota firmata da Andreas Rees, Chief German Economist di UniCredit.In primo luogo, ilè stato fornito in misura crescente da un piccolo gruppo di paesi donatori dell'Europa settentrionale e occidentale. Nel 2025, quasi tre quarti di tali aiuti provenivano da(2024: 64%; 2023: 56%; 2022: 53%). Questa concentrazione potrebbe rendere più difficile la prosecuzione del supporto militare, a meno che altri paesi non intensifichino i loro contributi.In secondo luogo, nel 2025 gli. Quasi il 90% proveniva dalla Commissione europea, dal Consiglio europeo e dalla Banca europea per gli investimenti. Nel 2022, circa la metà del sostegno proveniva da aiuti bilaterali provenienti da singoli paesi. Il ruolo crescente delle istituzioni dell'UE rientra nella. Gli strumenti comunitari congiunti spostano i contributi verso una ripartizione ponderata in base al PIL, in linea con la dimensione economica dei paesi membri. Una maggiore condivisione degli oneri potrebbe verificarsi nel 2026 e nel 2027, poiché l'UE ha intenzione di erogare un prestito di sostegno all'Ucraina di 90 miliardi di euro (sebbene l'Ungheria abbia recentemente minacciato di bloccarlo).