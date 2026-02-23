Enel, De Angelis: impatto del decreto Energia sull'utile è di 300 milioni di euro nell'anno peggiore

Enel

Enel

(Teleborsa) - L'netto del gruppoè "di circa". Lo ha spiegatodi, al Capital Markets Day a Milano.Il massimo impatto è nel 2027, con l'incremento dell'IRAP che scade nel 2027, si legge nel piano, che prevede azioni manageriali positive per circa 0,1 miliardi di euro."Nell'ultima settimana c'è stato un2027-2028, questo è stato importante da considerare nel piano", ha sottolineato, aggiungendo che "lo scenario del prezzo dell'energia è stato quindi adattato alle disposizioni del decreto Energia, riflettendo unsui prezzi dell'energia in futuro".Il piano prevde che il PUN in Italia scenderà a 85 euro al MWh al 2028. "Il mercato è cambiato profondamente, i clienti finalo guardano ai prezzi, alle offerte dei vari operatori - ha detto De Angelis rispondendo alle domande degli analisti - Abbiamoperchè non ho più il floor degli ETS. Abbiamo accettato che il prezzo degli ETS non resterà lo stesso, ma diminuirà"."Oggi abbiamo voluto mostrare al mercato un piano senza problemi, perchè nel futuro vogliamo dare solo buone notizie e perchè stiano- ha detto iltornando sul tema in un altro passaggio - Siamo concetrati sulla crescita".