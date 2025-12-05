Milano 10:45
Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Banks, che cresce senza forza

L'Indice bancario europeo procede a piccoli passi, avanzando a 249,57 punti.
