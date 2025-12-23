Milano 15:35
44.628 +0,08%
Nasdaq 15:35
25.479 +0,07%
Dow Jones 15:35
48.271 -0,19%
Londra 15:35
9.870 +0,04%
Francoforte 15:35
24.319 +0,14%

Francoforte: andamento rialzista per Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Auto1
Seduta vivace oggi per Auto1, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,01%.
Condividi
```