Milano 15:38
44.632 +0,09%
Nasdaq 15:38
25.483 +0,08%
Dow Jones 15:38
48.308 -0,11%
Londra 15:38
9.879 +0,13%
Francoforte 15:38
24.325 +0,17%

Piazza Affari: rosso per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: rosso per il comparto immobiliare italiano
Perde terreno l'indice delle società immobiliari in Italia, che retrocede a 8.592,25 punti, ritracciando dello 0,79%.
Condividi
```