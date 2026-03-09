Milano
17:35
44.025
-0,29%
Nasdaq
19:45
24.657
+0,06%
Dow Jones
19:45
47.153
-0,73%
Londra
17:35
10.250
-0,34%
Francoforte
17:35
23.409
-0,77%
Lunedì 9 Marzo 2026, ore 20.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Il Comparto immobiliare italiano scambia in rosso a Piazza Affari
Il Comparto immobiliare italiano scambia in rosso a Piazza Affari
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
09 marzo 2026 - 10.00
Viene venduto parecchio l'
indice delle società immobiliari in Italia
, che continua la seduta a 9.192,56 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: rosso per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: rosso per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: risultato positivo per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: accelera il comparto immobiliare italiano
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Real Estate
-3,36%
Altre notizie
Piazza Affari: in calo il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: giornata in lieve aumento per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: pioggia di acquisti sul comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: luce verde per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: violenta contrazione per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: luce verde per il comparto immobiliare italiano
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto