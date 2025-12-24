Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 23-dic
25.588 0,00%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 9:23
9.883 -0,06%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Oro: 4.492,63 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.492,63 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.492,63 dollari l'oncia (+0,18%) alle 08:30.
Condividi
```