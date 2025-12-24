Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 23-dic
25.588 0,00%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 9:24
9.884 -0,06%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

PLATINUM del 23/12/2025

Finanza
PLATINUM del 23/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre

Prepotente rialzo per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione con una salita bruciante del 9,19% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del platino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2.374,3, mentre il primo supporto è stimato a 2.023,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.724,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
