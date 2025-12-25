Milano 23-dic
PLATINUM del 24/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre

Seduta trascurata per il metallo bianco-argenteo, che archivia la giornata con un timido +0,02%.

Il quadro tecnico di breve periodo del platino mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2.370. Rischio di discesa fino a 2.034 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2.706.


