PLATINUM del 24/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre
Seduta trascurata per il metallo bianco-argenteo, che archivia la giornata con un timido +0,02%.
Il quadro tecnico di breve periodo del platino mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2.370. Rischio di discesa fino a 2.034 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2.706.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)