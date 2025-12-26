Milano 23-dic
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 25/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 25/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 dicembre

Affonda sul mercato il petrolio quotato all'ICE di Londra, che alla chiusura soffre con un calo del 5,62%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 57,51. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 61,24. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 56,26.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
