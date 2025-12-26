PLATINUM del 25/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 dicembre
Sottotono il metallo bianco-argenteo, che chiude la seduta con un calo dell'1,11%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2.332,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2.058,7. L'equilibrata forza rialzista del platino è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2.606,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)