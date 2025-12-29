Milano 13:53
44.494 -0,25%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 13:53
9.863 -0,08%
Francoforte 13:53
24.309 -0,13%

Borsa: Andamento negativo per Tokyo, in flessione dello 0,72% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta a 50.385,56 punti

Tokyo scambia con un ribasso dello 0,72% alle 07:20 e passa di mano a 50.385,56 punti.
