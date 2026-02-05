Milano 4-feb
46.636 0,00%
Nasdaq 4-feb
24.891 -1,77%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 4-feb
10.402 0,00%
Francoforte 4-feb
24.603 0,00%

Borsa: Andamento negativo per Tokyo, in flessione dello 0,81% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta a 53.851,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento negativo per Tokyo, in flessione dello 0,81% alle 07:20
Tokyo scambia con un ribasso dello 0,81% alle 07:20 e passa di mano a 53.851,14 punti.
Condividi
```