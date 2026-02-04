Milano 3-feb
46.421 +0,90%
Nasdaq 3-feb
25.339 -1,55%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 3-feb
10.315 -0,26%
Francoforte 3-feb
24.781 -0,07%

Borsa: Tokyo in flessione dello 0,60% alle 03:50

Il Nikkei 225 tratta a 54.391,58 punti

In breve, Finanza
Tokyo riporta un contenuto ribasso dello 0,60% alle 03:50 e continua le contrattazioni a 54.391,58 punti.
