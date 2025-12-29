Milano 13:57
44.521 -0,19%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 13:57
9.867 -0,04%
Francoforte 13:57
24.318 -0,09%

Francoforte: calo per Hensoldt

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Hensoldt
(Teleborsa) - Composto ribasso per Hensoldt, in flessione dell'1,98% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hensoldt, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 70,88 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 72,58. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 74,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```