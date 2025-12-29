Francoforte: scambi al rialzo per Lanxess

Milano 13:58
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chimica tedesca, che avanza bene del 2,99%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Lanxess mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,41%, rispetto a -0,17% del Germany MDAX).


Lo scenario di breve periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri evidenzia un declino dei corsi verso area 17,27 Euro con prima area di resistenza vista a 17,77. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 16,95.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
