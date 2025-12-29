Francoforte: scambi al rialzo per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chimica tedesca
, che avanza bene del 2,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Lanxess
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,41%, rispetto a -0,17% del Germany MDAX
).
Lo scenario di breve periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri
evidenzia un declino dei corsi verso area 17,27 Euro con prima area di resistenza vista a 17,77. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 16,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)