Francoforte: in calo Lanxess

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia chimica tedesca, che tratta con una perdita del 2,73%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lanxess evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce prodotti chimici e polimeri rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Lanxess classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 21,13 Euro e primo supporto individuato a 20,43. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 21,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
