Francoforte: in calo Lanxess

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia chimica tedesca
, che tratta con una perdita del 2,73%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lanxess
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce prodotti chimici e polimeri
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Lanxess
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 21,13 Euro e primo supporto individuato a 20,43. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 21,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)