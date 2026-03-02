Milano 17:18
Francoforte: scambi negativi per Lanxess

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimica tedesca, che presenta una flessione del 3,71%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Lanxess rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società che produce prodotti chimici e polimeri. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lanxess evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 18,64 Euro. Primo supporto a 18,12. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 17,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
