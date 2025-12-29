Manovra, da Irpef a rottamazione: fisco al centro

(Teleborsa) - Cuore della manovra
restano gli interventi in materia di fisco: al centro ci sono le riduzioni dell'Irpef e la rottamazione, gli alleggerimenti per i rinnovi contrattuali per i redditi bassi.A fronte di 7,9 miliardi
di minori entrate previste dagli interventi, ci sono, infatti, 9,6 miliardi di maggiori entrate. I nuovi prelievi fiscali - va detto - pesano in gran parte sulle banche e le assicurazioni, in una sorta di riequilibrio tributario. Ma ci sono anche tasse che impattano sulle tasche dei cittadini, come il prelievo di 2 euro sui piccoli pacchi extra-Ue, l'aumento delle accise dei carburanti e quelle dei tabacchi, la cedolare sugli affitti brevi che sale dalla seconda casa locata in poi.I dati
- che prevedono come copertura anche 6,7 miliardi di tagli di spesa, soprattutto dai ministeri, e una rimodulazione da 5 miliardi del Pnrr - sono ora sul tavolo dei parlamentari che alla Camera hanno avviato il veloce esame della legge di Bilancio. Le opposizioni hanno presentato 949 emendamenti che però non incideranno sulla manovra, che oramai blindata viaggia verso il voto di fiducia che sarà posto domenica e votato lunedì alle 19. Ok finale
, salvo imprevisti, è già fissato per le 13 di domani, martedì 30 dicembre.