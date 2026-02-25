Estrima, quadriciclo elettrico Birò pronto a beneficiare degli incentivi

Estrima

(Teleborsa) - In vista delper i quadricicli elettrici si apre unain Italia. Tra i modelli pronti a beneficiare degli incentivi statali spicca il, società quotata in Borsa e specializzata nella produzione di veicoli elettrici e cabine di sicurezza per veicoli agricoli eindustriali.Le agevolazioni previste per i quadricicli elettrici - ricorda l'azienda - consentono di, con incentivi. Nel caso di Birò 45, il prezzo di listino parte da 14.990 euro iva compresa, con incentivo senza rottamazione si abbassa a 11.990 euro, mentre con incentivo e rottamazione si arriva a 10.990 euro.progettato specificamente, dove compattezza ed efficienza fanno la differenza. Con una lunghezza di appena 1,79 metri, si muove con agilità nel traffico e facilita le operazioni di parcheggio anche nei centri storici più congestionati., Direttore Generale di Estrima, sottolinea come l’imminente pubblicazione del decreto incentivi rappresenti un passaggio determinante per l’intero comparto dei quadricicli elettrici. "L’arrivo degli ecoincentivi sarà importante per darinterne e rendere ancora più accessibile la mobilità elettrica urbana, in un contesto di mercato in cui cresce la domanda per soluzioni ultracompatte".