Estrima, quadriciclo elettrico Birò pronto a beneficiare degli incentivi

(Teleborsa) - In vista del decreto attuativo degli Ecobonus 2026
per i quadricicli elettrici si apre una nuova fase per la mobilità urbana sostenibile
in Italia. Tra i modelli pronti a beneficiare degli incentivi statali spicca il quadriciclo elettrico Birò prodotto da Estrima
, società quotata in Borsa e specializzata nella produzione di veicoli elettrici e cabine di sicurezza per veicoli agricoli e
industriali.
Le agevolazioni previste per i quadricicli elettrici - ricorda l'azienda - consentono di ridurre significativamente il prezzo di acquisto
, con incentivi fino a 4.000 euro
. Nel caso di Birò 45, il prezzo di listino parte da 14.990 euro iva compresa, con incentivo senza rottamazione si abbassa a 11.990 euro, mentre con incentivo e rottamazione si arriva a 10.990 euro. Birò è un quadriciclo elettrico
progettato specificamente per l’ambiente urbano
, dove compattezza ed efficienza fanno la differenza. Con una lunghezza di appena 1,79 metri, si muove con agilità nel traffico e facilita le operazioni di parcheggio anche nei centri storici più congestionati. Pasquale Salvatore
, Direttore Generale di Estrima, sottolinea come l’imminente pubblicazione del decreto incentivi rappresenti un passaggio determinante per l’intero comparto dei quadricicli elettrici. "L’arrivo degli ecoincentivi sarà importante per dare nuova spinta alle vendite
interne e rendere ancora più accessibile la mobilità elettrica urbana, in un contesto di mercato in cui cresce la domanda per soluzioni ultracompatte".