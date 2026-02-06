Milano 16:06
INPS: nuove misure fiscali e previdenziali in vigore dal 2026

(Teleborsa) - A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, pubblicata lo scorso 30 dicembre, l’INPS ha avviato tempestivamente tutte le attività necessarie per garantire l’applicazione delle nuove disposizioni già a partire dal mese di marzo.

Le misure previste riguardano, in primo luogo, la riduzione della seconda aliquota IRPEF, che passa dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. Questa agevolazione è rivolta ai titolari di pensioni e di prestazioni di accompagnamento alla pensione. Inoltre, la legge introduce un incremento strutturale delle maggiorazioni sociali, destinato ai pensionati con almeno 70 anni di età e agli invalidi civili totali maggiorenni.

Nel mese di marzo, oltre all’applicazione delle nuove misure, l’INPS provvederà anche al pagamento dei conguagli a credito. Questi conguagli riguarderanno sia la riduzione dell’IRPEF sul secondo scaglione di reddito sia l’aumento della maggiorazione sociale, con riferimento agli importi spettanti per i mesi di gennaio e febbraio 2026.
