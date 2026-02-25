Decreto Milleproroghe: approvata proroga incentivo alla manovra nei porti

(Teleborsa) - Il sostegno economico all'ultimo miglio ferroviario diventa strutturale. A seguito dell'autorizzazione della Commissione europea che lo scorso gennaio aveva consentito all'Italia di, è statoche sarà convertito in legge entro il primo marzo. I termini della misura del contributo, in scadenza a dicembre 2026, saranno così prorogati fino al 31 dicembre 2030. Il fondo a disposizione – fa sapere Fermerci in una nota – consentirà a ogni Autorità di Sistema Portuale nazionale di erogare incentivo fino a un massimo di 500.000 euro all'anno per ogni AdSP, per un totale di 30 milioni complessivi nel periodo di riferimento.Gliche beneficeranno del contributo dovranno ribaltare alle imprese ferroviarie il 50% dell'importo. Si tratta quindi di un vero e proprio Ferrobonus Portuale.L'intervento si è reso necessario a margine della diminuzione del numero dei treni merci nei porti. Il calo,tra il 2021 e 2025 (dati RFI), non è dovuto solo alle tensioni geopolitiche internazionali e alle capacità ridotte della rete ferroviaria, ma sono da considerare anche i costi per i servizi di manovra ferroviaria merci nei porti."Ringrazio tutte le forze politiche coinvolte, le nostre istanze e i nostri sforzi sono stati compresi – dichiara–. Siamo di fronte a un primo passo concreto di sostegno al trasporto ferroviario merci nei porti. Il comparto tuttavia continua a soffrire e lo dimostrano i dati complessivi del 2025 che rappresentano un calo diffuso su tutti gli indicatori. Occorre maggiore attenzione e sostegno al trasporto ferroviario delle merci, soprattutto in questo periodo".