New York: performance negativa per Best Buy

(Teleborsa) - Composto ribasso per il distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento
, in flessione del 2,72% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Best Buy
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 67,28 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 68,53. Il peggioramento di Best Buy
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 66,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)