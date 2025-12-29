New York: rosso per AppLovin

(Teleborsa) - Retrocede la piattaforma tecnologica di applicazioni
, con un ribasso del 3,76%.
Lo scenario su base settimanale di AppLovin
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di AppLovin
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 700,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 679,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 672,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)