Milano 17:35
44.436 -0,38%
Nasdaq 22:00
25.526 -0,46%
Dow Jones 22:00
48.462 -0,51%
Londra 17:35
9.867 -0,04%
Francoforte 17:35
24.351 +0,05%

New York: rosso per AppLovin

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la piattaforma tecnologica di applicazioni, con un ribasso del 3,76%.

Lo scenario su base settimanale di AppLovin rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di AppLovin. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 700,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 679,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 672,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
