New York: scambi in positivo per Alexandria Real Estate Equities

(Teleborsa) - Avanza la società immobiliare che gestisce immobili residenziali e commerciali
, che guadagna bene, con una variazione del 2,20%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alexandria Real Estate Equities
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro di medio periodo di Alexandria Real Estate Equities
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 50,21 USD. Primo supporto individuato a 48,99. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 51,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)