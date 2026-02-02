Castello Sgr, finanziamento da 50 milioni per lo sviluppo dell’Hotel Bellevue a Cortina d’Ampezzo

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio leader di mercato nella promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi, prevalentemente real estate, per conto del fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato Five Lakes, ha ottenuto unper un importo di circafinalizzato allo sviluppo dell’, un progetto alberghiero a cinque stelle nel cuore di, in provincia di Belluno.Il finanziamento è stato messo a disposizione dalla banca greca, con Situs Asset Management Limited nel ruolo di agente.L'è situato in Corso Italia, arteria principale di Cortina, e si caratterizzerà per un posizionamento "alpine club" di fascia alta. L’hotel offrirà 80 camere, di cui 27 suite con vista sulle montagne, oltre a una spa di circa 500 mq e piscine indoor e outdoor, con un’offerta food & beverage curata e spazi pensati per un’ospitalità esclusiva in una delle località più rinomate delle Dolomiti. Il progetto è promosso da. Una volta completato, l’hotel sarà gestito da Accor con il brand Emblems Collection."Questa operazione conferma l’impegno di Castello Sgr nel sostenere iniziative immobiliari di qualità e con forte componente di sviluppo in location prime come Cortina. Il finanziamento rappresenta un passaggio chiave per la realizzazione di un progetto alberghiero di fascia alta, destinato a rafforzare ulteriormente l’attrattività della destinazione anche grazie a un operatore internazionale di primo livello", ha commentato, Responsabile Investments Hospitality di Castello Sgr.