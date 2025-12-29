Milano 14:00
44.520 -0,19%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 14:00
9.870 0,00%
Francoforte 14:00
24.316 -0,10%

PALLADIUM del 26/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 26 dicembre

Effervescente il metallo prezioso, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 12,55%.

Il quadro tecnico di breve periodo del palladio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2.004,3. Rischio di discesa fino a 1.788,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2.219,8.


