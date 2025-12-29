Milano 17:35
44.436 -0,38%
Nasdaq 22:00
25.526 -0,46%
Dow Jones 22:00
48.462 -0,51%
Londra 17:35
9.867 -0,04%
Francoforte 17:35
24.351 +0,05%

Piazza Affari: retrocede di poco il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: retrocede di poco il comparto telecomunicazioni in Italia
Cede alle vendite l'indice del settore telecomunicazioni, che retrocede a 11.185,58 punti.
Condividi
```