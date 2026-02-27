Milano 17:40
47.210 -0,46%
Nasdaq 17:56
24.951 -0,33%
Dow Jones 17:56
48.928 -1,15%
Londra 17:46
10.911 +0,59%
Francoforte 17:35
25.284 -0,02%

Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia
In rialzo l'indice del settore telecomunicazioni, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 13.505,01 punti.
Condividi
```